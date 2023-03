POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Vom Degussaweg abgekommen - ein Leichtverletzter - Totalschaden

Freiburg (ots) - Verletzt haben sich bei einem Zusammenstoß am Mittwochabend, 29.03.2023, in Bonndorf eine Mofafahrerin und ein Autofahrer. Kurz vor 19:00 Uhr waren beide an der Einmündung Waldstraße/Paul-Körber-Weg kollidiert. Der 37-jährige Autofahrer hatte die Vorfahrt der von rechts kommendem 15-jährigen Mofafahrerin nicht beachtet. Der Rettungsdienst war an ...

mehr