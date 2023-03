Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Mofafahrerin und Autofahrer verletzten sich beim Zusammenstoß

Freiburg (ots)

Verletzt haben sich bei einem Zusammenstoß am Mittwochabend, 29.03.2023, in Bonndorf eine Mofafahrerin und ein Autofahrer. Kurz vor 19:00 Uhr waren beide an der Einmündung Waldstraße/Paul-Körber-Weg kollidiert. Der 37-jährige Autofahrer hatte die Vorfahrt der von rechts kommendem 15-jährigen Mofafahrerin nicht beachtet. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle und versorgte die Verletzten. Die Jugendliche dürfte sich eine Frakturverletzung zugezogen haben, Der Autofahrer stand unter Schock. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro.

