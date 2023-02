Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn 3

Kleve - Emmerich - Elten (ots)

Bereits am 12. Februar 2023 überprüften Beamte der Bundespolizei eine 31-jährige Rumänin, als Fahrerin eines PKW mit Frankfurter Zulassung, auf der Bundesautobahn 3 an der Anschlussstelle Elten. Ein Abgleich der Personalien im polizeilichen Datenbestand ergab, dass gegen die Frau ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahls vorlag. Demnach wurde die Reisende zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Der mitreisende Freund der Gesuchten zahlte die Geldstrafe in Höhe von 450 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 77,50 Euro. Dadurch konnte eine Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte die 31 - Jährige ihre Reise fort.

