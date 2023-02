Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handtasche mit über 10.000 Euro im Zug vergessen - Bundespolizei ermittelt Eigentümerin

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Gestern Mittag (13.02.2023) übergaben Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG zwei hochwertige Markenhandtaschen der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. Die Taschen hatten sie in der Straßenbahn S12 gefunden.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten fest, dass sich neben diversen Reisedokumenten, EC-Karten etc. auch 10.100 Euro und 3.200 türkische Lira in den Taschen befanden. Sie ermittelten die Besitzerin und riefen die 56-Jährige aus Elsdorf an. Diese war mehr als erleichtert und fuhr sofort zur Dienststelle. Dort gab sie glaubhaft an, das Geld für ihre Familie und Bekannte im Krisengebiet der Türkei abgehoben zu haben. Ihren geplanten Flug am Morgen hatte sie aufgrund des Verlustes der Tasche inklusive Ausweisdokumenten nicht antreten können.

Die Bundespolizei übergab die Taschen der Besitzerin und rät Reisenden, achtsam mit ihrem Gepäck umzugehen und Wertsachen nah am Körper zu tragen. Informationen, wie Sie sich auch vor Taschendiebstahl schützen können, finden Sie auf der Internetseite: www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell