Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am 12.02.2023 überprüfte die Bundespolizei einen 28-jährigen Iraker auf der Bundesautobahn 40, Höhe Wachtendonk, Rastplatz Tomm Heide. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Bremen mit einem Haftbefehl gesucht wird. Der Haftbefehl wurde auf Grund einer Verurteilung durch das Amtsgericht Bremen aus dem Jahr 2018 erlassen. Hiernach hat der Gesuchte noch eine Restersatzfreiheitsstrafe von 69 Tagen (von ursprünglich 120 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro) wegen Bedrohung zu verbüßen. Durch die sofortige Zahlung von 767 Euro (Restgeldstrafe plus Kosten) konnte er die Haftstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.

