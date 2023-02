POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht

Heuchelheim-Klingen (ots) - Zwischen Donnerstag, 09.02.23 und Freitag, 10.02.23, versuchten unbekannte Täter in eine Scheune in Heuchelheim-Klingen einzubrechen. Hierbei sollte eine Zugangstür aufgehebelt werden, was jedoch misslang. Die Sachschadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per ...

