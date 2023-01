POL-HAM: Mehrere Kennzeichendiebstähle in Heessen

Hamm-Rhynern (ots) - Ein Skoda Superb und ein VW Up brannten in der Nacht am Freitag, 13. Januar, an der Von-Thünen-Straße. Ein Anwohner und eine Fußgängerin bemerkten gegen 2.15 Uhr die brennenden Autos. Kräfte der freiwilligen Feuerwehr löschten die Fahrzeuge, die hintereinander auf einem Parkstreifen vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt waren. Durch das Feuer wurden auch Teile des Gebäudes und eine ...

