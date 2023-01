Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Pkw-Bränden in Westtünnen gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Skoda Superb und ein VW Up brannten in der Nacht am Freitag, 13. Januar, an der Von-Thünen-Straße. Ein Anwohner und eine Fußgängerin bemerkten gegen 2.15 Uhr die brennenden Autos.

Kräfte der freiwilligen Feuerwehr löschten die Fahrzeuge, die hintereinander auf einem Parkstreifen vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt waren. Durch das Feuer wurden auch Teile des Gebäudes und eine Straßenlaterne beschädigt.

Etwa zwei Stunden später kam es zu einem weiteren Brand in einem Garagenhof an der Straße In der Fuchshöhle, Ecke Gropiusstraße. Eine Zeitungsausträgerin bemerkte gegen 4 Uhr einen Toyota Yaris, der in voller Ausdehnung in einer Garage brannte. Durch die Flammen wurde die Garage ebenfalls stark beschädigt.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand.

Die Höhe der Sachschäden kann noch nicht genau beziffert werden. In beiden Fällen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die möglichen Zeugen in der Nähe der Tatorte aufgefallen sind, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell