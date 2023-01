POL-HAM: Glasscheiben von Bushaltestellen zerstört

Hamm-Mitte (ots) - Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Neue Bahnhofstraße/Friedrichstraße wurde am Donnerstag, 12. Januar, eine zwölfjährige Fußgängerin aus Hamm leicht verletzt. Der 24-jährige Fahrer eines MINI fuhr auf der Friedrichstraße in westliche Richtung. Gegen 7.40 Uhr bog er bei grün zeigender Ampel an der Kreuzung nach links auf die Neue Bahnhofstraße ab. Zeitgleich querte die zwölfjährige ...

mehr