Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Altpapiercontainer auf Schulhof in Brand gesteckt

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte setzten am Mittwoch, 12. Januar, auf dem Schulhofgelände der Konrad-Adenauer-Realschule am Heideweg mehrere Altpapiercontainer in Brand.

Die freiwillige Feuerwehr Rhynern löschte den Brand. Die nebeneinander stehenden Container wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Ein Lkw-Fahrer konnte gegen 2.45 Uhr zwei Jugendliche beobachten, die sich das Feuer anschauten und anschließend wegliefen.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

