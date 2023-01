Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 12. Januar, an der Einmündung Sternstraße / Königstraße, wurde ein 14-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Gegen 13.20 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad den Gehweg der Sternstraße und beabsichtigte, die Königstraße zu überqueren. Ein 67-jähriger VW-Fahrer wollte zeitgleich von der Königstraße nach rechts in die Sternstraße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in die Hammer Kinderklinik gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell