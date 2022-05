Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer schleudert auf B54

Gronau (ots)

Ein Leichtverletzter und circa 250.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines missglückten Versuchs, am Freitag auf die Bundesstraße 54 in Gronau aufzufahren. Ein 53 Jahre alter Enscheder wollte gegen 16.05 Uhr seinen hochmotorisierten Sportwagen an der Anschlussstelle Gronau-Mitte in Richtung Niederlande lenken. Dabei verlor der Niederländer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte gegen einen entgegenkommenden Sattelzug eines 41 Jahre alten Mannes aus Twenterand (NL). Der Lkw kam an der Leitplanke sowie einer Lärmschutzwand zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Motor des Sportwagens aus dem Chassis. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten den Wagen eines 22-jährigen Vredeners, der in Richtung Enschede unterwegs war. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten 53-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 54 musste für die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge und Beseitigung des Trümmerfeldes komplett gesperrt werden. (db)

