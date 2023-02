Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bekifft mit PKW unterwegs

Landau (ots)

Am 11.02.2023 wurde gegen 01:05 Uhr ein 25-jähriger VW-Fahrer in Landau in der Siebenpfeiffer-Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht - dieser reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der VW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall ebenfalls informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell