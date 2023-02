Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrollen im Dienstgebiet

Landau/Herxheim (ots)

Am 10.02.2023 kam es zu verschiedenen Kontrolltätigkeiten im Dienstgebiet. In den Morgenstunden wurde zunächst eine Schulwegkontrolle im Bereich Hindenburgstraße in Landau durchgeführt. Hierbei wurden fünf Fahrradfahrer aufgrund fehlender Beleuchtung verwarnt. Zwischen 09:15 Uhr und 10:30 Uhr mussten bei einer Standkontrolle im Bereich Queichheimer Brücke in Landau drei Fahrzeugführer aufgrund eines Verstoßes gegen die Gurtpflicht sanktioniert werden. Weitere sechs Fahrzeugführer mussten beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Im Anschluss wurde der Thomas-Nast-Park in Landau kontrolliert. Bei einer 22-Jährigen konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Diese wird sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. In den Mittagsstunden kam es in der Speiertsgasse in Herxheim im Bereich des dortigen Fußgängerüberweges zu einer weiteren Kontrolle. Hier kam es erfreulicherweise zu keinen Beanstandungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell