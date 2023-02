Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Hätte er sich mal besser angeschnallt

Herxheim (ots)

Am Freitag, den 10.02.2023, gegen 10:20 Uhr, wurde ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer in Herxheim in der Oberen Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser nicht angeschnallt war. Bei der Überprüfung seines Führerscheins konnten Fälschungsmerkmale erkannt werden. Der Verdacht konnte auf der Dienststelle mittels eines entsprechenden Prüfgeräts erhärtet werden - es ist von einer Totalfälschung des Führerscheines auszugehen. Folglich wurde der Führerschein sichergestellt. Der 21-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

