POL-PDLD: Roschbach - Alkoholisierter Motorradfahrer kommt zum Sturz

Beim Abbiegen von Roschbach (K54) auf die L 516 kam gestern Nachmittag (09.02.2023, 16 Uhr) ein 69 Jahre alter Motorradfahrer ins Straucheln, stürzte und verletzte sich am Kiefer, weshalb er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ursächlich für den Sturz dürfte überhöhter Alkoholkonsum gewesen sein. Ein Alko-Test ergab 0,9 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. An seinem Kraftrad entstand leichter Sachschaden.

