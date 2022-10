POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots) - Am Samstag wurde ein 78-jähriger Mann aus Völklingen an der Bushaltestelle Stadtbad Opfer eines Taschendiebstahls. Zwei Täterinnen, Alter zwischen 30 und 50 Jahren, südländisches Aussehen, verwickelten den Geschädigten in ein Gespräch und entwendeten dessen Geldbörse, in der sich ein hoher dreistelliger Betrag befand, aus der Jackentasche. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen, Tel. 06898/202-0 zu melden. Rückfragen ...

