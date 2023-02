POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt endet im Grünstreifen

Landau/Herxheim (ots) - Am 10.02.2023 kam es zu verschiedenen Kontrolltätigkeiten im Dienstgebiet. In den Morgenstunden wurde zunächst eine Schulwegkontrolle im Bereich Hindenburgstraße in Landau durchgeführt. Hierbei wurden fünf Fahrradfahrer aufgrund fehlender Beleuchtung verwarnt. Zwischen 09:15 Uhr und 10:30 Uhr mussten bei einer Standkontrolle im Bereich Queichheimer Brücke in Landau drei Fahrzeugführer ...

mehr