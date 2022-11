Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 3.11.2022, 6.55 Uhr an der Einmündung L 830/Ladberger Damm in Ostbevern ereignet hat. Ein 44-jähriger Ostbeveraner befuhr mit seinem Auto den Ladberger Damm und bog nach links auf die L 830 ab. Dabei kam zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 17-Jährigen, der die Landstraße in Richtung Brock befuhr. Durch den Aufprall stürzte der Glandorfer auf die Straße und zog sich dabei die Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur sowie den leicht verletzten 44-Jährigen in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro.

