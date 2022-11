POL-WAF: Warendorfer. Jugendlicher wieder da - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 2.11.2022, 13:27 Uhr

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 1.11.2022 fand ein Oelder gegen 4.40 Uhr einen blutüberströmten, bewusstlosen Mann auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Oelde liegen. Der 60-Jährige informierte daraufhin Rettungskräfte, die den schwer verletzten Oelder in ein Krankenhaus brachten. Zwischen dem 25-Jährigen und seinem 31-jährigen Bekannten soll es im Anschluss an ...

