Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Autofahrerin stößt mit unbekanntem Kind auf Fahrrad zusammen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am 29.03.2023 meldete eine Pkw-Fahrerin einen Verkehrsunfall, welcher sich bereits am Montag, 27.03.2023, gegen 18.30 Uhr, in der Hansjakobstraße in Freiburg ereignet haben soll.

Dabei sei sie von der Hansjakobstraße, vom Römerhof kommend, nach rechts in eine Seitenstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Jungen, welcher mit einem Fahrrad auf dem Gehweg aus Richtung eines Lebensmittelmarkts angefahren kam.

Auf Nachfrage der Pkw-Fahrerin habe der Junge angegeben, dass ihm "nur das Knie leicht weh tut" und er schnell weiter müsse. Daraufhin sei er weitergefahren. Der Junge habe einen vermutlich grünen Helm in Form eines "Ski-Helms", möglicherweise ein Skaterhelm, getragen und sei im Grundschulalter gewesen.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum unfallbeteiligten Kind machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

VPI/oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell