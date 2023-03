Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Felsmeisel entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Felsmeisel samt Zweierkette wurde zwischen Dienstag, 28.03.2023, 16.30 und Mittwoch, 29.03.2023, 10.00 Uhr von einer Baustelle in der Hohe-Flum-Straße, Ecke Lusring entwendet. Der in einem auffälligen Blau lackierte Felsmeisel war durch die Zweierkette mit einem Schloss gesichert, welches augenscheinlich mit einem Bolzenschneider geöffnet wurde. Der Diebstahlwert liegt bei rund 6400 Euro. Der Felsmeisel hat ein Gewicht von rund 750 Kilo und ist ohne Bagger oder Hubwagen nicht von der Örtlichkeit wegzutransportieren. Daher hofft das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) auf Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen an der Baustelle in der Hohe-Flum-Straße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

