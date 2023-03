POL-FR: Herbolzheim - Unfallflucht lohnt sich nicht - Fahrerin ermittelt

Freiburg (ots) - Am Montag, den 27.03.23 in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Elzdamm in Emmendingen zu einem Unfall beim Ausparken. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne für eine Schadensregulierung zu sorgen. Am beschädigten Ford Focus entstand Sachschaden. Die Polizei Emmendingen nimmt Hinweise unter Tel. 07641/582 ...

