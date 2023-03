Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: nicht bezahltes Knöllchen wird teuer

Neuwied (ots)

Ein 41 jähriger Mann aus Bruchhausen wurde in der Stadt Bonn im Rahmen einer Radarkontrolle auffällig. Seine 45 jährige Ehefrau, Halterin des gemessenen Fahrzeuges wurde daraufhin angeschrieben und um Nennung des Fahrers/Überweisung der Bußgeldes ersucht. Sie reagierte nicht auf das Schreiben. Die Polizei in Linz wurde daraufhin -wie üblich in diesen Fällen- von der Stadt Bonn um Ermittlungen an der Halteranschrift ersucht, um den Fahrer ausfindig zu machen.

Diese Ermittlungen verliefen erfolgreich und der Fahrer wurde ermittelt. Weiter stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aus dem Knöllchen resultieren nun zwei Strafverfahren, gegen den Ehemann der Halterin wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gegen die Halterin selbst wegen Duldens desselben.

