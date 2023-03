Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Wiechs: Außenspiegel im Begegnungsverkehr beschädigt - Polizei sucht weißen Transporter!

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überfuhr vermeintlich am Mittwoch, 29.03.2023 gegen 15.30 Uhr in einer Linkskurve in der Dinkelbergstraße den Mittelstreifen und kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Ford eines 30-Jährigen. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

