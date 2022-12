Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäude-/Scheunenbrand in Altenfeld

Fulda (ots)

Gersfeld, OT Altenfeld: Am Sonntag, gegen 11:30 Uhr ereignete sich einen Scheunenbrand am Ortsrand Altenfeld. Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Inneren der Scheune zu einem Brandgeschehen. Der Besitzer versuchte noch den Brand selbstständig zu löschen, was ihm aber misslang. Er wurde vorsichtshalber wegen Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht. Bei Eintreffen der verständigten Feuerwehr schlugen bereits die Flammen aus dem Dach der Scheune. Die Scheune war nicht mehr zu retten, sie brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die ca. 150 eingesetzten Feuerwehrleute (Gersfeld, Hettenhausen, Schmalnau, Poppenhausen) konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Der Schaden wird vorläufig auf ca. 80.000 bis 100.000 EUR beziffert. Die Brandursachenermittlung erfolgt im Nachgang durch die Kriminalpolizei Fulda.

Da die Nachlöscharbeiten noch andauern, bleibt die an die Brandstelle angrenzende B 279 weiterhin gesperrt.

