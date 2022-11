LPI-J: Wieder Spint aufgebrochen

Jena (ots) - Pkw mit Böller beschädigt In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde ein in der Mühlbergstraße Straße in Eisenberg abgeparkter Pkw VW beschädigt. Unbekannte Täter brachten am Fahrzeug einen Böller zur Detonation wodurch Sachschäden am Fahrzeug entstanden. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, ...

