Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit Festnahme

Hagen (ots)

Am 07.11.2022 um 14.15 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Geschäft an der Hohenzollernstraße in der Hagener Innenstadt einen 24-jährigen Mann, der dort Waren aus der Auslage nahm und danach das Geschäft verließ ohne zu bezahlen. Während der Zeuge hinter dem Tatverdächtigen herging und dabei die Polizei verständigte stieg der Mann in einen an der Badstraße parkenden PKW. Zusammen mit anderen Fahrzeuginsassen wollte der VW danach wegfahren. Zwischenzeitlich eingetroffene Polizeibeamte konnten das Fahrzeug anhalten und die vier Insassen im Alter von 17 bis 24 Jahren kontrollieren. In dem Auto wurde von den Polizisten weiteres Diebesgut aufgefunden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das Diebesgut wurde sichergestellt und der 24-jährige mutmaßliche Ladendieb wurde festgenommen.

