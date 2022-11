Polizei Hagen

POL-HA: Rettungshubschrauber nach Unfall eingesetzt

Hagen-Garenfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Villigster Straße musste eine schwerverletzte 80-Jährige am Freitag (04.11.2022) mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 84-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem VW in Richtung Industriestraße. Im Einmündungsbereich der Villigster Straße in Richtung Ruhrtalstraße habe er dem Verlauf der Villigster Straße folgen wollen und sei nach links abgebogen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtberechtigten Audi. Vor diesem habe sich ein Sattelzug befunden und die Sicht verdeckt. Der 54-jährige Audi-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 84-Jährige verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Seine 80-jährige Beifahrerin musste vorsorglich mit dem Verdacht einer schweren Verletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Der 54-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Villigster Straße und die Industriestraße im Einmündungsbereich vollständig. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. (arn)

