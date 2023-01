Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unkel (ots)

Eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Asbach befuhr am Mittwochmorgen mit einem VW-Up den Parkplatz des Vorteil-Centers in Unkel. Auf dem Parkplatz übersah sie eine 55-jährige Frau aus Königswinter und kollidierte frontal mit der Fußgängerin. Die Geschädigte wurde schwer verletzt und erlitt eine Fraktur am rechten Oberarm. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Die Unfallbeteiligten sind beide Angestellte des Vorteil-Centers.

