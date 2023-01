Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung -Unterschlagung von Paketen-

Wölmersen (ots)

Zur bereits erfolgten Pressemeldung vom 05.01.2023 wird ergänzend mitgeteilt, dass die unterschlagenen Pakete am 05.01.2023, gegen 10.15 Uhr, im Bereich Busenhausen vom später aufgefundenen Fahrzeug des Logistikunternehmens in einen Transporter umgeladen wurden. Bei diesem Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen Kleintransporter Opel Movano. Es könnte sich auch um eines der baugleichen Schwestermodelle Renault Master oder Nissan NV 400 gehandelt haben. Ein Foto des entsprechenden Fahrzeuges ist als Anlage beigefügt. In diesem Zusammenhang wird auf die deutlich zu erkennende Beklebung der Heckscheibe hingewiesen. Die Polizei Altenkirchen bittet nochmals um sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem zuvor erwähnten Transporter.

