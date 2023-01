Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrollen der PI Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 10.01.2023, führten Beamte der PI Altenkirchen mehrere Schulwegkontrollen im Stadtgebiet Altenkirchen durch. In der Zeit von 07.15 Uhr bis 08.15 Uhr wurden im Driescheider Weg insgesamt 19 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei war festzustellen, dass vier Kinder ohne jede Sicherung und vier Kinder mit unzureichender Sicherung befördert wurden. Zudem verstießen fünf Erwachsene gegen die Gurtpflicht. Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeiten- bzw. Verwarnungsverfahren eingeleitet. Außerdem konnte ein Pkw-Fahrer kontrolliert werden, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den 53-jährigen Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Ab 12.00 Uhr erfolgten Kontrollen in der Siegener Straße. Hier konnten neben drei Verstößen gegen die Gurtpflicht insgesamt 24 Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet werden.

