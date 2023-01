Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Beleidiger war kein Unbekannter

Betzdorf (ots)

Am 10.01.2023, gegen 14:50 Uhr wurde über die Leitstelle der Bundespolizei Köln bekannt, dass in einem Zug am Bahnhof Betzdorf ein alkoholisierter Reisender ohne gültigen Fahrschein sitzt. Bei der sich anschließenden Personenkontrolle durch Polizeibeamte der hiesigen Dienststelle, beleidigte der polizeibekannte Mann zunächst einen Passanten und dann die kontrollierenden Beamten. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, folgte nach richterlicher Anordnung, die Ingewahrsamnahme. Gegen den 32-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen vorgelegt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell