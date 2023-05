Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 13.05.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung, Trunkenheit im Straßenverkehr als Radfahrer, anschließend Widerstand, Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil von Polizeivollzugsbeamten

Am frühen Samstagmorgen wurde, nach einer vorangegangenen Körperverletzung zum Nachteil eines 56-jährigen in Aurich aufhältigen Mannes im Stadtgebiet von Aurich, nach dem in Aurich lebenden 21-jährigen Beschuldigten durch die Polizei gefahndet. Dieser konnte dann im Stadtgebiet von der Polizei auf dem Fahrrad fahrend angetroffen und ergriffen werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht unerheblich alkoholisiert ist. Ein vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet. Als der Beschuldigte nun mit einem Funkstreifenwagen zum Zweck der Blutentnahme einer hiesigen Klinik zugeführt werden sollte, leistete er erheblichen passiven Widerstand, bedrohte und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten auf massivste Weise, sodass er unter Zwang der Klinik zugeführt werden musste. Da er dann auch noch androhte sein vorheriges Opfer wieder aufzusuchen und dieses wieder zu schlagen, wurde er in den polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen den Beschuldigten wurden jetzt Ermittlungsverfahren wegen der Körperverletzung, der Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad, dem Widerstand, den Bedrohungen und den Beleidigungen zum Nachteil von Polizeivollzugsbeamten eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am frühen Freitagabend wurde auf der Esenser Straße in Aurich ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Pkw und einem Anhänger, von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die zulässigen Gesamtgewichte des Gespanns zusammen über 4000 kg betragen, sodass zumindest die Fahrerlaubnisklasse BE notwendig gewesen wäre. Da der 62-jährige in Aurich wohnende Führer des Gespanns aber nur im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B war, stellt dies ein Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis dar. Somit musste die Weiterfahrt untersagt werden und es wurde ein dementsprechendes Verfahren eingeleitet.

Aurich - alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf der Emder Straße in Aurich ein 34-jähriger in Aurich wohnender Radfahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser wohl nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,1 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt, ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Norden - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 12.05.2023, um 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen beim Norder Tor, Bahnhofstraße 1 A, abgestellten Pkw BMW. Es kam zu einem Unfallschaden in einer Höhe von ca. 500,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Daher wird um einen Zeugenaufruf gebeten; Hinweise an die Polizei Norden, 04931/921-0

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen und Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

