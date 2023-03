FW Norderstedt: Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide

Feuerwehr Norderstedt

In diesem Jahr wird die Freiwillige Feuerwehr Harksheide wieder das Osterfeuer am Deckerberg veranstalten. Los geht es am Ostersamstag ab 17:30 Uhr auf der Wiese am Deckerberg. Um 18:00 wird das große Feuer angezündet. Für das leibliche Wohl ist durch Grillwurst, Crêpes und Getränken gesorgt.

Die Feuerwehr freut sich besonders junge Familien begrüßen zu dürfen, sagt Wehrführer Henrik Liesner. Für die Kinder wird es ein separates Kinderfeuer geben, wo die Kleinen kostenlos Stockbrot bekommen. Das Kinderfeuer wird durch die Jugendfeuerwehr Norderstedt betreut, die sich im Gegenzug über freiwillige Spenden freut.

Die Feuerwehr empfiehlt die Anreise mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es stehen keine PKW-Parkplätze im Veranstaltungsnähe zur Verfügung. Der Deckerberg kann von der Ulzburger Straße oder dem Forstweg aus erreicht werden.

Die Veranstaltung wird um 22 Uhr enden.

