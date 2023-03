Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Brandgeruch aus Wohnung - Feuerwehr rettet zwei Personen

Norderstedt (ots)

Binnen weniger Minuten hieß es am heutigen Samstag, den 18. März 2023, gleich zwei Mal "Feuer - Brandgeruch aus Wohnung". Durch die Feuerwehr Norderstedt wurden dabei zwei Personen gerettet.

Zunächst alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West gegen 09:14 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Garstedt in den Rotdornweg. Über den Notruf 112 waren zuvor das Piepen eines Heimrauchmelders, sowie Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Wenige Augenblicke nach der Alarmierung verschafften sich die Kräfte der Feuerwehr Zutritt zur betroffenen Wohneinheit und konnten eine Person aus dieser retten und an den Rettungsdienst übergeben. Weiterhin wurde das Brandgut - es war Essen angebrannt - aus der Wohnung entfernt und diese mittels einer Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht.

Noch während der Maßnahmen an der Einsatzstelle im Rotdornweg kam es um 09:32 Uhr zu einer weiteren Alarmierung für die Feuerwehr Norderstedt. In der Ochsenzoller Straße wurden der Rettungsleitstelle ebenfalls das Piepen eines Heimrauchmelders und Brandgeruch gemeldet. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Harksheide aus. In einem Mehrfamilienhaus war es in einer Küche zu einem Fettbrand gekommen. Auch hier konnte eine Person gerettet und zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach der Kontrolle der Küchenzeile mittels Wärmebildkamera und ebenfalls einer Überdruckbelüftung konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Gegen 10:15 Uhr waren beide Einsätze beendet. Zur Brandursache, Schadenhöhe, sowie Verletzungsmustern können Seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Zu einem weiteren Einsatz für die Feuerwehr Norderstedt kam es gegen 13:49 Uhr. Im Gilcherweg war eine unklare Rauchentwicklung gemeldet worden. Die Freiwillige Feuerwehr Glashütte kontrollierte den betroffenen Bereich. In diesem Fall war die Rauchentwicklung auf eine Feuertonne zurückzuführen. Ein Eingreifen der Feuerwehr war insofern nicht erforderlich.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell