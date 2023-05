Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Rotenburg. In der Zeit von Freitag (19.05.), 17 Uhr, bis Samstag, (20.05.), 17 Uhr, wurde auf der Altstadtseite, unterhalb der Brücke der Städtepartnerschaft, auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz ein geparkter blauer BMW-Kombi an der hinteren rechten Ecke von einem bislang unbekannten Fahrzeug angestoßen bzw. touchiert. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das den Unfall verursachende Fahrzeug müsste blaue Lackanhaftungen sowie Beschädigungen in der Höhenlage von circa 31 cm bis 79 cm aufweisen. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt wegen Unfallflucht und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06623/937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Kollision mit Stromverteilerkasten

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (18.05.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Junge aus Bad Hersfeld mit einem Opel Zafira die Straße Neumarkt. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Stromverteilerkasten. Die Stromzufuhr in mehreren Haushalten wurde dadurch gestört. Die Stadtwerke kümmerten sich um die Instandsetzung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Fußgängerin beteiligt

Bad Hersfeld. Am Freitag (19.05.), gegen 18:30 Uhr, benutzte eine 40-jährige Fußgängerin aus Kassel den rechten Gehweg der B62 am Wilhelmshof in Richtung Sorga. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße in gleicher Richtung. Beim Vorbeifahren streifte er mit dem rechten Außenspiegel den Arm der Fußgängerin. Diese wurde leicht verletzt. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Pkw mit Steilheck, ähnlich Transporter, mit einem Taxischild auf dem Dach. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de,

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (22.05.), gegen 00:15 Uhr, parkte eine 60-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren Mazda am rechten Fahrbahnrand in der Homberger Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren den geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt. Die linke Fahrzeugseite sowie der Außenspiegel wurden stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall - Fußgänger beteiligt

Bad Hersfeld. Am Sonntagmorgen (21.05.), um 2.20 Uhr, kam es in der Siedlerstraße im Ortsteil Kathus zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Taxi eines 31-jährigen Mannes und einer 27-jährigen Fußgängerin aus Bad Hersfeld. Der Taxifahrer wollte mit seinem Fahrzeug langsam rückwärts rangieren. Hierbei kam es zum Kontakt mit der Fußgängerin, welche stürzte und leicht verletzt wurde. Die näheren Umstände sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zum Unfallzeitpunkt fand in Kathus die "Wilddieb- Kirmes" statt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Hersfeld unter Tel. 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Bad Hersfeld

Gegen geparkten PKW gefahren und Unfallflucht begangen

Wartenberg-Angersbach. Am Samstag (20.05.2023), um 14:05 Uhr, parkte ein Fahrer seinen VW Touran auf einer ausgewiesenen Parkfläche eines Baumarktes in der Straße "Am Sportplatz". Als er gegen 14:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Kratzer an der vorderen rechten Stoßstange. Der Unfallverursacher hat den Touran vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Von der Fahrbahn abgekommen

Herbstein. Bereits am Donnerstag (18.05.2023), um 22 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Fahrer aus Lauterbach mit seinem Ford Ranger die K87 von Rudlos kommend in Richtung Stockhausen. In einer starken Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum und kam etwa 10 Meter weiter am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen, konnte aber später ermittelt werden.

Polizeistation Lauterbach

