POL-OH: Diebstahl - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Kiosk - Einbruch in Schnellrestaurant - Pkw gestohlen - bereits wieder aufgefunden - Kaninchen aufgefunden - Eigentümer gesucht - Sachbeschädigungen

Autoreifen und -felgen gestohlen

Bebra. Die Aluräder von zwei Fahrzeugen der Marke Mercedes entwendeten Unbekannte am frühen Freitagmorgen (19.05.), zwischen 2.15 Uhr und 2.45 Uhr, von einem Firmengelände. Zunächst hatten sich die Täter unbefugten Zugang zu dem Grundstück in der Otto-Hahn-Straße verschafft und anschließend das Diebesgut von noch unbekanntem Wert gestohlen. Bei den entwendeten Alufelgen handelte es sich um Felgen der Marke AMG in den Größen 18 Zoll und 19 Zoll. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Das hintere amtliche Kennzeichen HEF-DT 68 eines Mitsubishi stahlen Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagmorgen (15.05.), gegen 5 Uhr und Freitagnachmittag (19.05.), gegen 14.30 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz im Bereich der B83. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kiosk

Philippsthal. Ein Kiosk in einem Schwimmbad in der Straße "Am Bad" wurde in der Zeit zwischen Mittwochmittag (17.05.) und Samstagmorgen (20.05.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher brachen zunächst den Rollladen des Geschäftes gewaltsam auf und stahlen anschließend Süßwaren im Wert von etwa 100 Euro. Außerdem hinterließen sie rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schnellrestaurant

Kirchheim. Zeugen beobachteten am frühen Sonntagmorgen (21.05.), gegen 5.15 Uhr, wie ein bislang unbekannter Mann das Fenster eines Schnellrestaurants in der Industriestraße gewaltsam öffnete und sodann den Geschäftsraum betrat. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Täter flüchtete schließlich in südliche Richtung. Er kann als männlich, circa 1,90 Meter groß, mit kurzen, hellblonden Haaren und normaler Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen grauen Pullover und führte einen schwarzen Rucksack sowie eine Tragetüte mit sich. Außerdem entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen - bereits wieder aufgefunden

Bebra. Am Samstag (20.05.), um 18 Uhr, kam es in der Eichendorfstraße zu einem Diebstahl eines VW Golf. Eine 37-jährige Frau aus Bebra hatte ihren Pkw gegen 15 Uhr dort geparkt. Gegen 18.05 Uhr bemerkte die Frau, dass ihr Auto entwendet worden war. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das gestohlene Fahrzeug nach kurzer Zeit vor dem Friedhof im Martholzweg durch Beamte der Polizeistation Rotenburg aufgefunden werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war einer der Täter mit einer dunkelgrünen Basecap bekleidet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06623-9370.

Kaninchen aufgefunden - Eigentümer gesucht

Bad Hersfeld. Am Sonntagmittag (21.05.), gegen 11:30 Uhr, meldete sich ein 77-jähriger Fußgänger bei der Polizeistation in Bad Hersfeld. Ihm war bereits eine Stunde zuvor im Bereich der Leinenweberstraße und "Am Helfersgrund" ein neben dem Weg sitzendes Hauskaninchen aufgefallen. Eine Streifenbesatzung konnte das hellgraue Kaninchen, eventuell "Widder" (mit Schlappohren), wohlauf auffinden und an sich nehmen. Es wurde sodann dem Tierheim übergeben. Ermittlungen im Hinblick auf den Eigentümer wurden eingeleitet. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigungen

Bad Hersfeld. Am Samstag (20.05.), gegen 18.10 Uhr, wurden Passanten auf eine circa 45 bis 50 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren und einem kleinen, schwarzen Hund an einer roten Leine in der Dudenstraße aufmerksam. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Dame grundlos mit einem noch unbekannten Gegenstand gegen die Scheiben von drei geparkten Autos geschlagen haben. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

