Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur- Verkehrskontrollen anlässlich des "Car-Friday" am 07.04.2023

Montabaur (ots)

Anlässlich des diesjährigen "Car-Fridays" wurden am 07.04.2023 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr durch die Polizeidirektion Montabaur Verkehrskontrollen im Hinblick auf illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen durchgeführt. Im Bereich der AS Mogendorf, BAB 3, wurden 39 Fahrzeuge mit offensichtlichen Veränderungen festgestellt und kontrolliert. Hierbei wurden zwölf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Keinem Fahrzeug musste die Weiterfahrt untersagt werden.

