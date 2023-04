POL-PDMT: Ailertchen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Boden (ots) - Am Mittwoch, 05.04.2023, gegen 15:15 Uhr, verunglückte ein Motorradfahrer auf der L 300 beim Durchfahren eines Kreisverkehrs. Von Moschheim aus kommend befuhr er mit seinem Zweirad die Straßen in Richtung Meudt. Beim Verlassen des in Höhe der Ortslage Boden gelegenen Kreisverkehrs verlor er ohne jegliche Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog sich der 60-jährige ...

mehr