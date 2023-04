Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Drei leicht verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls vom Dienstag bei Steinheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr. Der 25-jährige Fahrer eines BMW fuhr auf der B466 in Richtung Söhnstetten. Etwa 500 Meter nach der Abzweigung Heuchstetten geriet er aus unbekannter Ursache nach rechts in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken geriet sein Auto ins Schleudern. Danach prallte der BMW auf der linken Straßenseite gegen die Leitplanken. Von dort wurde der BMW wieder abgewiesen und stieß mit einem entgegenkommenden Ford frontal zusammen. Bei dem Unfall erlitten der Fahrer des BMW, sein 23-jähriger Beifahrer und der 25-jährige Ford-Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Den entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 23.000 Euro. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Gegen 15.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

+++++++ 0802977(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell