POL-BI: Ausfall Telefonanlage der Polizei am 20.04.2023 für circa 15 Minuten

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Polizisten nahmen am Dienstagmorgen, 18.04.2023, in letzter Sekunde einen flüchtigen Einbrecher am U-Bahn-Gleis fest. Eine Bielefelderin hatte den Mann zufällig angetroffen, als dieser mit ihrem pinken Koffer in Richtung Bahnhof zog. Der polizeibekannte Mann ging in Untersuchungshaft. Als eine 49-jährige Bielefelderin in den frühen Morgenstunden, gegen 05:10 Uhr, von der ...

mehr