Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Raubüberfälle gescheitert - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am späten Samstagabend, 15.04.2023, scheiterten unbekannte Täter in zwei Fällen bei dem Versuch Geschäfte auszurauben. Die Täter flüchteten in beiden Fällen ohne Beute. Die Ermittlungen zu beiden Raubüberfällen und die Klärung, ob es einen Tatzusammenhang gib, dauern an. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:04 Uhr betrat ein maskierter junger Räuber den Verkaufsraum des Geschäfts in der Bremer Straße, Ecke Diebrocker Straße. Er bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und flüchtete anschließend ohne Beute.

Der männliche Täter soll unter 20 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Sturmhaube mit roten Elementen und eine schwarze Nike Trainingsjacke mit Kapuze und hellen Schriftzügen auf den Oberarmen. Zudem trug er graue Turnschuhe mit Reflektorstreifen.

Des Weiteren betraten gegen 23:55 Uhr zwei maskierte junge Männer einen Kiosk in der Stapenhorststraße. Ein Täter drohte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die zwei anwesenden Mitarbeiter wurden durch den Komplizen, der Pfefferspray versprühte, leicht verletzt. Die Mitarbeiter setzten sich zur Wehr, woraufhin die Täter ohne Beute auf der Weststraße in Richtung Werther Straße flüchteten.

Beide Täter sollen etwa 16 bis 20 Jahre alt und zwischen 160 bis 170 cm groß sein. Der Mann mit der Pistole war dunkel gekleidet, trug eine Sturmhaube und Handschuhe. Sein Komplize hatte eine schwarze Jacke mit weiß abgesetzten Ärmeln und eine schwarze Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell