POL-PIKIB: Einbruchsversuch

Albisheim (ots) - Am 10.04.23, gegen 15:03Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Wohnungsbrand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer, welches im Wohnzimmer ausbrach, gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine Stichflamme, welche beim Befeuern des Kamins entstand, für das Brandgeschehen verantwortlich. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht, in der Wohnung entstanden leichte Schäden.

