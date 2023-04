POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Albisheim (ots) - Als heute , gegen 16.57, ein aus dem Raum Kaiserslautern stammender Pkw Fahrer die B 47, aus Richtung Albisheim kommend ,in Richtung Harxheim befuhr, wollte er anschließend nach links in Richtung Einselthum abbiegen. Beim Abbiegen übersah er dann einen aus Worms stammenden Motorradfahrer, der die B 47 in Gegenrichtung befuhr und dadurch kam es im ...

