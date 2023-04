POL-PIKIB: Ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Kirchheimbolanden (ots) - Am 05.04.23, gegen 10:23Uhr, ereignete sich in der Hitzfeldstraße ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hitzfeldstraße aus Richtung Uhlandstraße kommend in Richtung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee. In einer Rechtskurve kam die 21-Jährige von der Fahrbahn ab, geriet auf den Gehweg und streifte mit ihrem rechten Außenspiegel einen 78-jährigen Fußgänger am Arm, welcher zum ...

