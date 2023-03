Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Hofladen

Leubsdorf (ots)

In Leubsdorf, Hauptstraße kam es am vergangenen Donnerstag zu einem dreisten Diebstahl von angebotenen Lebensmitteln. Wie der Besitzer des Ladens gestern anzeigte, nahm eine derzeit noch unbekannte Person Obst und Gemüse im Wert von etwa 50 Euro an sich und zahlte in Abwesenheit des Besitzers lediglich einige Münzen in ein dafür vorgesehenes Behältnis. Die Tat wurde durch eine Videoaufzeichnung festgehalten. Die Polizei in Linz hat Ermittlungen aufgenommen.

Diese Art von Läden basieren auf gegenseitigem Vertrauen. Es wäre schade, wenn dies durch solche Taten nachhaltig beschädigt wird.

