Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffitischmierereien

Buchholz (WW) (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmittag kam es in der Asbacher Straße in Buchholz auf dem Betriebsgelände einer Firma erneut zu einer Sachbeschädigung durch Graffitischmierereien. Bisher unbekannte Täter sprühten mehrere Schriftzeichen und Symbole auf die unverputzte Wand einer Lagerhalle. Bereits am Wochenende der 10. Kalenderwoche kam es zu ähnlichen Schmierereien an der Lagerhalle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

