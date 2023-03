Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf (Sieg)- Unfallverursacher flüchtet

Alsdorf (Sieg) (ots)

Am 20.03.2023, in der Zeit von 17:30 bis 18:15 Uhr hatte ein 21-jähriger Fahrer seinen Pkw VW Golf in der Hauptstraße im Ortsbereich Alsdorf abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Wenden gegen den geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Betzdorf.

