Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Unfallflucht am Tierpark

Niederfischbach (ots)

Am 20.03.2023, zwischen 08.00 und 12.00 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Tierpark in Niederfischbach mit seinem Pkw gegen den Stahlmattenzaun des Damwildgeheges. Der Zaun wurde dabei beschädigt; der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu ermöglichen oder den Schaden zu melden. Hinweise zu dem Unfall an den Polizeibezirksdienst Niederfischbach oder die Polizei Betzdorf.

